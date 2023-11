Spordibioloogia professor Jarek Mäestu: istumine tapab suurema tõenäosusega kui maratonijooks

Aktiivsem liikumine kiirendab ainevahetust. Eriti nooremas eas on liikumisel kasu luude normaalsele arengule, rühile, lihastele ja liigestele. Liikumine on kasulik vaimsele võimekusele, kognitiivsetele omadustele. Samuti parandab aktiivne liikumine aju närvirakkude ühendusi, seega paraneb vaimne võimekus ja kognitiivsed omadused. Ja loomulikult, on liikumine kasulik eelkõige südameveresoonkonna tervisele.

Jarek Mäestu harjutamas rulluisutehnikat. Foto: Kristjan Teedema

Naabrimees aga sõi, mida tahtis ja elas 90-aastaseks, ütleb inimene!

See on võrdlus lotovõiduga – naabrimees ju võitis. Liikumine ja istumisaja vähendamine suurendab tõenäosust olla tervem ja suurendab tõenäosust elada kauem. On mõned indiviidid, kes võivad istuda, suitsetada ja tarvitada alkoholi ning ikkagi elada kaua, olles ka üsna hea tervisega – erandid jäävad reeglit kinnitama. Aga kui vaadata suurt pilti, siis need, kes liiguvad rohkem, elavad kauem. Meile meeldivad erandid ja toome neid näiteks lootuseses, et meiegi oleme üks neist. Tõenäosus, et me oleme, on üsna väike.

Rahvaspordiüritustel näivad olevat aga populaarsed ja tervisesportlastest pole puudus.