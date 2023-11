Viis toitumisega seotud müüti, mille ekspert ümber lükkab

«Kõike võib süüa, aga millegagi ei tasu üle pingutada. Eesti inimeste toitumise peamine probleem on see, et see on tasakaalust väljas – me sööme liiga palju magusat ja lihatooteid, aga vähe köögivilju,» ütleb Tagli Pitsi. «Ülekaal on ainult üks probleem valest toitumisest tingitud tagajärgede seas. Sa võid olla ülekaalus, ent samal ajal alatoitumuses – keha ei saa osa toitaineid vajalikus koguses ja organismis saavad normaalsed protsessid kahjustatud,» selgitab toitumisekspert.