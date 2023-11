Kuidas hoida immuunsust: Eestis peab arvesse võtma võimaliku immuunsuse alandajana HI-viirust

Personaalmeditsiini võimalused

Personaalmeditsiinis on võimalik kaardistada organismi niiöelda «nõrgad kohad». Selleks saab appi võtta geenitestid, mille alusel määrata, kas inimesel on suurenenud teatud mikrotoitainete vajadus või kas üks või teine organismi baassüsteem on enam toetust vajav. «Näiteks detoksifikatsioon (kehast «mürkide» väljaviimine), organismi põletikule kalduvus, metülatsiooni efektiivsus, kalduvus suhkru ainevahetuse häirumisele või muude baasprotsesside kõrvalekalded. Antud info põhjal saame vaadata, kas eelmainitud riskid on realiseerunud – ehk kui inimesel on geneetiliselt tõusnud risk kroonilisele põletikule ja oksüdatiivsele stressile, on vahendid, et mõlemaid mõõta. Kui selgub, et põletikufoon on madal, aga oksüdatiivne stress tõusnud, siis teame, kuhu tähelepanu ja pingutused suunata. Kui läbi selliste suunatud vahendite vähendame kehal olevat koormust, anname immuunsüsteemile võimaluse pühenduda enam keha kaitsmisele, mitte teiste tulekahjude kustutamisele,» kõneleb doktor personaalmeditsiini tänastest võimalustest, mis jõudnud ka Eestisse.