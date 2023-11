Vaimse tervise õde annab nõu: kuidas seljatada uneprobleemid ja välja puhata

«Kui unepäevikust on näha, et näiteks kahe nädala jooksul on keskmine unetundide arv seitse tundi ja sellele järgnev päevane enesetunne on hea ja stabiilne, siis järelikult ongi seitse tundi und piisav. Kui seitsme unetunni foonil esineb päevase enesetunde häireid, siis võib oletada, et und jääb väheks, siis tasub minna varem magama või hommikul kauem magada. Kel on harjumus panna äratuskell hommikul näiteks veerand- või pooletunnise vahega helisema, siis soovitan jääda ühe äratuse aja juurde. Katkestusteta hommikune uni on tervislikum ja toetavam kui see, mitu äratuskella hommikuse une ära hakivad,» sõnab Ahas.

«On normaalne, et hommikul voodist tõusmine on mõnevõrra raske ja ei ole veel energiat päeva alustamiseks. Kui voodist tõustes ja päevarutiinidega alustades muutub enesetunne reipamaks, pole vaja ärkamisjärgse raskuse pärast muretseda. Oluline on päevane hea enesetunne, tegutsemistahe ja piisav jõudlus tegutseda,» ütleb Ahas.