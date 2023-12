Ameerika vähiliidu raportist selgub, et väga kuumade jookide tarbimine suurendab söögitoruvähi tekke riski ja seetõttu on soovituslik enne joomist oodata, kuni kuumad joogid jahtuvad. Uuringud on näidanud, et joogitemperatuur suurendab vähiriski tõenäoliselt seetõttu, et kuum vesi kahjustab rakke. Maailma terviseorganisatsioon soovitab juua kuumi jooke madalamal temperatuuril kui 60 kraadi.