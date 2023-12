Uus uurimus näitab, et päeva esimese või viimase söögikorra liiga hiliseks jätmine võib avaldada negatiivset mõju südame-veresoonkonna tervisele. Uuringus, kus kasutati 103 389 inimese andmeid, väidetakse, et söögikordade ajal on iga tund oluline. Tulemused näitavad, et iga tunni võrra hilisem hommikusöök suurendab südame-veresoonkonnahaiguste riski 6 protsenti. Samuti leiti, et õhtusöögi hilisem söömine, eriti pärast kella 21.00, suurendab ajuveresoonkonnahaiguste riski 28 protsenti, nagu insult ja aneurüsm.