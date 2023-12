Kuidas vältida pühadeajal ülesöömist?

Toitumisnõustaja Irina Tamme sõnul võib suur söömaaeg tekitada inimestes ärevust, sest pärast on ülesöönud ja halb tunne. Pikkadele pühadele järgneb veel aastavahetus, mida enamasti tähistatakse ka rikkaliku õhtusöögiga. Esimene viga, mida inimesed tihtipeale teevad on toidukordade ärajätmine. Kindlasti ei tasu mõelda, et kui päeval vähem süüa, võibki endale õhtul peolauas rohkem lubada. Tamme sõnul on see täiesti vale tegu, sest just nii tekibki ülesöömise oht. «Kui nii toimida, on õhtuks nälg nii suur, et on võimatu jääda mõistlike koguste juurde ja nii ongi üsna märkamatult võimalik endale palju toitu sisse ahmida. Kuna lihtne on janu näljaga segamini ajada, tasub jälgida, et ka vett saaks enne pidulauda istumist päeva jooksul piisavalt joodud,» rõhutab toitumisnõustaja.