NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Kuidas jõulud tervislikult üle elada?

Tartu Ülikooli kliinikumi kardioloog ja värske terviseraamatu «Pika elu saladused» autor Priit Tammjärv annab viis nõuannet, kuidas suures pühadetrallis südant säästa. Soovituste seas on kirjas nii alkoholist hoidumine, kui ka söömisega piiri pidamine. Kardioloog soovitab võtta pühadeaega väga rahulikult. Näiteks rahulik kodu koristamine meeldiva muusika saatel on tavaliselt mõnus tegevus. Inimene on keskendunud ühele asjale, tempo ei koorma ja töö saab normaalselt tehtud. Kui see on aga kokku pakitud kitsasse ajavahemikku enne külaliste saabumist, on kuri karjas. Kõikuma kippuv vererõhk, halb enesetunne ja pearinglus on märgid sellest, et nüüd on taluvuse piir ületatud ja tuleb pidurit tõmmata. Ei saa mainimata jätta ka õues lume rookimist, mis on võrdne juba korraliku treeninguga. Kahjuks aga on see tegevus füüsiliselt ette valmistamata ning treeningplaanita. Nii need eluohtlikud tervisehäired tekivad ja inimesed haiglasse satuvad.