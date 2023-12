Augustis kirjutas terviseportaal, et koroonaviiruse uuest kiiresti levivast alamvariandist EG.5, hüüdnimega Eris, on saanud USAs domineeriv tüvi. Haigusjuhtumite arv kasvab ja haiglaravi vajadus sageneb. 9. augustil otsustas WHO klassifitseerida EG.5 «huvipakkuvaks variandiks». Kahenädalase perioodi jooksul, mis lõppes 5. augustil, moodustas Eris hinnanguliselt 17,3 protsenti uutest kinnitatud Covid-19 juhtudest USAs, võrreldes sellele eelnenud kaks nädalat varasema 12-protsendise osakaaluga.