NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Praegu on nende haiguste leviku tippaeg

Mayo kliiniku perearst dr Jesse Bracamonte selgitab, miks külmetushaigusi ja muid viirusi esineb sagedamini just talvekuudel. «Kui teil on väljas pisut külmem, võib teie keha immuunsüsteemi võime veidi langeda, sest see teeb täiendavaid jõupingutusi, et teid soojas hoida. See ei kehti kõigi inimeste puhul, kuid mõnel juhul võib see soodustada külmetushaiguste teket,» ütleb dr Bracamonte. Arsti sõnul siiski külm ilm ise külmetust ei põhjusta. Talviste temperatuuride langedes suureneb aga hingamisteede viiruse leviku võimalus, kuna veedetakse rohkem aega siseruumides koos teistega