Lihasjõudu aitab säilitada lihtne asi

Austraalia Sunshine Coasti ülikooli uuringus osalejate vanus oli 65–85. Täheldati, et nendel, kes tarbisid vähem kehas põletikku soodustavat toitu, on suurem lihasmass ja -jõud.

Uuringus rõhutatakse, et toitumine on oluline tegur krooniliste lihas-skeletihaiguste, nagu sarkopeenia, ennetamisel vananevas elanikkonnas. Autorid nendivad, et täisväärtuslikku toitumist tuleks rohkem kasutada tervisliku vananemise toetamisel.