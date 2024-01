Aastate jooksul on kogutud palju andmeid, mis annavad mitmekesise ülevaate sellest, kuidas vahelduv paastumine mõjutab keha. Üks oluline järeldus on, et vahelduv paastumine peab käima käsikäes kilokalorite tarbimise juhistega, et kaalulangus oleks märgatav. Oluline on kogu kaloraaži vähendamine, mitte ainult pikad pausid söögikordade vahel.