Ameerika Uneapnoe Assotsiatsiooni andmetel on Ameerika Ühendriikides hinnanguliselt 22 miljonit uneapnoed põdevat inimest. Seisund, mis põhjustab une ajal hingamise peatamise, võib kaasa tuua olulise hapniku hulga vähenemise kehas magamise ajal. Ravimata jäädes, võib see põhjustada mitmeid kardiovaskulaarseid probleeme, sealhulgas kõrget vererõhku, insulti ja kroonilist südamepuudulikkust. Obstruktiivne uneapnoe on seotud ka depressiooni ja II tüüpi diabeediga.