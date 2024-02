Mis juhtub kui olla 24 tundi söömata?

24 tunni vältel söömata olemine on üks vahelduva paastumise (intermittent fasting) vorme, mis näeb ette, et teatud aja - tavaliselt kuni 16 tunni - vältel inimene ei söö midagi, vahendab Healthline. Kuna üldjuhul ei eelda see lähenemine kalorite lugemist, peavad mõned inimesed seda kindlasti mugavaks kaalulangetuse viisiks. Küll aga võib algaja paastuja tunda end neil päevil ühtaegu näljase kui ka tigedana. On veel teisigi tervisemõjusid, mis võivad sellega kaasneda või mille puhul pole paast tark mõte.