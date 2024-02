Näiteks kontoritöötajatel, bussijuhtidel ja paljudel teistel, kelle töö nõuab tundide kaupa istumist ja kes teatud põhjustel ei jõua tööpäevade hommikul või õhtul trenni, on siiski võimalus paaril päeval aktiivne olles end vormis hoida. Hiina teadlaste sõnul on see alternatiivne võimalus tervise hoidmiseks.