See dieet võib parandada diabeetikute tervist

Cordoba ülikooli (UCO) ja Maimonidesi biomeditsiiniuuringute instituudi (IMIBIC) avaldatud uue uuringu põhjal on õnnestunud lahti harutada üks põhjusi, miks selline vahemere dieedi ja neerufunktsiooni paranemise vaheline seos tekkis.

Võti peitub ühendites, mida nimetatakse täiustatud glükatsiooni lõppproduktideks, paremini tuntud kui AGE. Teadlane Alicia Podadera märgib, et need on põletikulise ja oksüdeeriva võimega molekulid. Neid saab inimkehas looduslikult toota ja olenevalt toitumisest ka alla neelata. Kuigi need erituvad tavaliselt uriiniga, on neeruprobleemidega diabeetikutel raskem neid kõrvaldada, nii et nende sisaldus diabeetikute kehas on tavaliselt kõrgem.

Uuringus analüüsiti nende kahjulike ühendite taset enam kui 500 diabeetiku puhul ja võrreldi viie aasta jooksul, kuidas mõjutavad keha kahte tüüpi tervislik toitumine: vahemere dieet ja süsivesikuterikkam madala rasvasisaldusega dieet.

Uuringu tulemuste kohaselt oli neil aastatel vahemere dieeti pidanud patsientidel kahjulike ühendite sisaldus veres madalam.

«See dieet aktiveerib paremini võõrutusprotsessi, st mehhanismi, mille abil keha need kahjulikud ained kõrvaldab,» ütles uuringu teine ​​autor Francisco Miguel Gutiérrez.

«Kuigi seos nende ühendite ja neeruhaiguste vahel oli juba teada, on see esimene tõestus selle kohta, kuidas kindlaksmääratud toitumisharjumused võivad leevendada neerufunktsiooni halvenemist diabeediga patsientidel,» ütleb teadlane Elena Yubero. Ta järeldab, et Vahemere dieet võib seega olla tõhus strateegia nende ainete haldamiseks.

On mitmeid põhjuseid, miks see dieet on tervisele kasulik. Lisaks ekstra neitsioliiviõli antioksüdantsele võimele on varasemad uuringud näidanud, et sellega toiduvalmistamise viisid mängivad olulist rolli. Näiteks toidud, mida küpsetatakse kõrgel temperatuuril lühikest aega, sisaldavad suuremas koguses kahjulikke aineid kui muud vahemere dieedile omased toiduvalmistamistehnikad, mis nõuavad pikemat küpsetusaega, märkis Yubero.

Uuring avaldati ajakirjas Diabetes & Metabolism.