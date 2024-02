NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Koroonahaiguse ja -vaktsiinide kohta tehti mitu avastust

Cambridge'i ülikooli teadlaste juhitud uuring näitas, et esmane nakatumine SARS-CoV-2-ga käivitab tsütokiini IFN-y tootmise, mis on immuunsüsteemi normaalne reaktsioon. Enamasti lakkavad Covid-19 sümptomid pärast infektsiooni kadumist ja kõnealuse valgu tootmine peatub. IFN-γ tootmine püsis aga teatud juhtudel pikaajalise koroonajärgse väsimusega patsientidel kõrgel tasemel kuni 31 kuud pärast SARS-CoV-2 nakkust. Valku seostatakse väsimuse, lihasvalu ja depressiooniga. Lisaks selgus, et pika Covidiga patsientidel püsib IFN-y tootmine kuni sümptomite kadumiseni, andes võimaluse kasutada seda potentsiaalse biomarkeri ja ravi sihtmärgina.