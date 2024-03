Kuidas on seotud uni ja valemälestused? Martin Seeley selgitas, et Rapid Eye Movement (REM) uni on siis, kui unenäod on kõige eredamad ja aju kõige aktiivsem. Selle aja jooksul aju töötleb ja salvestab mälestusi päevast. Kui teil on aga unepuudus, ei ole seda funktsiooni võimalik kasutada. See tähendab, et mälestusi mäletatakse harvem ja teave ei kinnistu.