6 põhjust, miks meil magneesiumit vaja on

Magneesium on oluline mineraal, mida keha ise ei tooda. See tähendab, et peate seda saama toiduga. Magneesium on vajalik selliste kriitiliste funktsioonide jaoks nagu veresuhkru reguleerimine, lihaste kokkutõmbumine, närvide talitlus, vererõhu säilitamine ja DNA süntees, mistõttu on oluline seda toitainet iga päev optimaalses koguses omastada.