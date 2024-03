Viis treeningnippi, kuidas pärast talvist tõbe uuesti järje peale saada

«See on nagu Newtoni esimene seadus,» ütles Marylandi ülikooli kinesioloogiadotsent Sushant Ranadive Maryland Today`s. «Kui olete mõne nädala töölt eemal olnud, on selle juurde raske naasta. Inertsi on inimestel väga keeruline murda, hoolimata sellest, et me kõik teame, et treening on kasulik.»

«Ma arvan, et inimesed on muutnud treenimise keerulisemaks, kui see peaks olema,» ütles ta. Ranadive annab mõned soovitused, kuidas treeningu juurde tagasi pöörduda.

Treeni targalt

On eksiarvamus, et kui ei higista tund aega jõusaalis, pole treenimisest kasu, ütles Ranadive. Kui võtta istumisest isegi vaid viis minutit kestvaid liikumispause, tõuseb sellest tervisele kasu. Uuringud näitavad, et neli tundi järjest istumist kahjustab ajutiselt isegi noorte tervete inimeste veresooni.

Ranadive soovitab kolleegidele helistamise või e-kirjade saatmise asemel jalutada otse nende juurde. Lühikesed liikumispausid annavad päeva lõpuks juba olulise koormuse.

Täienda energiavarusid

Toitumine ja piisav vee joomine on eriti olulised pärast haigust, kui keha on infektsiooniga võitlemisel tühjendanud oma varusid. Enamik inimesi ei joo haigena piisavalt, ütles Ranadive. Ta soovitab regulaarselt vett juua ja tarbida lihtsaid süsivesikuid, näiteks banaane, et keha oleksliikumiseks uuesti valmis.

Alusta aeglaselt

Jooksmisega harjunud inimesed ei peaks minema otsemaid pikki vahemaid vallutama. Pärast passiivset perioodi kohe endise hooga treenimine põhjustab kõige rohkem vigastusi, nentis Ranadive.

Ta ütles, et pikaajaline jõuline treening võib mõnikord muuta sportlased kuni 24 tunniks haigustele vastuvõtlikumaks. See on veel üks põhjus, miks hiljuti haiged olnud inimesed ei peaks end liigselt tagant sundima. Kõndimine ja kergemad harjutused on suurepäraseks sissejuhatuseks uuele aktiivsusperioodile ja pakuvad samu tervisega seotud eeliseid ilma riskideta.