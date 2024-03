Murrame müüdi: kõik süsivesikud on suhkrud ja neid peab kartma

Süsivesikutel on meie organismis palju rolle. Süsivesikud on organismi peamiseks energiaallikaks. Enamik meie keharakke, eriti ajus, vajavad tõhusaks ja tulemuslikuks toimimiseks pidevat glükoosiga varustamist. Kui toiduga saadav süsivesikute kogus on pikemat aega ebapiisav, sünteesib organism ise mõnda aega kehavalkudest glükoosi. Selle tulemusel võib oluliselt väheneda organismi kaitsevõime keskkonnategurite (nt haigused ja viirused) suhtes. Lisaks on süsivesikutel organismis varuaine roll, sest maksas ja lihastes talletatav glükogeen on ajutine glükoosi tagavara, mida organism saab vajadusel lihtsasti kasutada. Süsivesikud kuuluvad veel paljude hormoonide, rakkude ja kudede koostisse ning määravad ära veregrupi. Lisaks aitavad kiudained aitavad seedesüsteemi korras hoida.