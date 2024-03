Isegi kui kohtingukaaslane sulle enam tagasi ei helistanud, ei jäänud sa ometi päris üksi. Miski on sinu aluspükstesse elutsema asunud. Ronib, sügeleb, kipitab, voolab ja veritseb. Ja miks, kuradi päralt, on su peopesades lööve?

Suguhaiguste teema tekitab ilmselt paljudes inimestes häbitunnet, olenemata sellest, et tegemist on väga levivate haigustega, millega puutub pea iga inimene elu jooksul korra kokku. Näiteks Eestis on SYNLABi vastutava laborispetsialisti Andrio Lahesaare sõnul täna kõige enam levivad suguhaigused klamüdioos (Chlamydia trachomatis), mükoplasmoos (Mycoplasma genitalium) ja gonorröa ehk tripper (Neisseria gonorrhoeae). Terviseameti statistika järgi tuvastati Eestis 2023. aastal kokku 894 sugulisel teel leviva klamüdioosi haigusjuhtumit.