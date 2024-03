ÜLESKUTSE ⟩ Võta osa liikumisaktsioonist ja tee laupäevad nutivabaks

«Rahvusvahelised uuringud, hõlmates Poolat, Jaapanit, Soomet ja Iirimaad, on üheselt kinnitanud looduses jalutamise märkimisväärset mõju depressiooni ja ärevuse vähendamisel. Kui mõõdetav ja tajutav efekt on vähem kui kahe tunniga nädalas võimalik saavutada individuaalselt, siis kujutagem ette kui palju mõju võib see avaldada terviklikult pere suhetele ja heaolule. Regulaarne ja sagedane looduses viibimine mõjub hästi mitte ainult psühholoogiliselt, vaid parandab ka üldist kehalist töövõimet ja suurendab tajutavat energiataset. See on ka igas vanuses pereliikmetele sobiv universaalne võimalus ühiseks ajaveetmiseks nutivabalt,» märkis Tomson.

Tomson lisas, et ehkki üleskutses nimetatakse laupäeva, võib nutivaba matka teha ka pühapäeval või mõnel muul nädalapäeval, mis paremini sobib. Samuti on tõenäoline see, et tervet päeva ei saa paljud inimesed nutiseadet kasutamata olla. Internetist on saanud oluline info- ja suhtlusallikas, ka aktsiooni eestvedajad hakkavad jagama sotsiaalmeedias soovitusi matkaradade ning põnevate võimaluste kohta, mida perega looduses ette võtta. «Küll aga soovime, et nendeks tundideks, mil pere juba koos metsarajal, jääks nutiseade taskusse, autosse või koju, et saaks omavahel levist väljas päriselt suhelda ja loodust nautida,» ütles Tomson.