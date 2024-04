Loe, kuidas võib tervisele mõjuda koera või kassiga samas ruumis magamine

Uuring hõlmas üle 1500 Ameerika täiskasvanu ning selle tulemustest ilmnes, et lemmikuga ühes ruumis või voodis magavatel inimestel oli halvem unekvaliteet ja rohkem unetuse sümptomeid võrreldes nendega, kes seda ei teinud. Negatiivne mõju unele oli ilmne koos koertega magamise korral, vahendab The Conversation.

Kuigi enamik koos lemmikloomadega magavaid inimesi usub, et sellel on positiivne mõju unele, võivad loomad ööund häirida. Ehkki loomadega koos põõnamine võib pakkuda lähedustunnet ja lohutust, on oluline teadvustada, et võimalik liikumine, müra ja liigne soojus võivad unekvaliteeti mõjutada. Teadurite sõnul on vaja edasisi uuringuid, et selgitada välja, millised oleksid loomasõprade jaoks tõhusad unekvaliteeti säilitada aitavad strateegiad.