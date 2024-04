Need lihtsad harjutused aitavad efektiivselt vererõhku langetada

Ajakirjas British Journal of Sports Medicine avaldatud uuringud näitavad, et isomeetrilised harjutused on vererõhu alandamiseks paremad kui muud treeningvormid. Isomeetrilised harjutused, nagu seinakükid ja plangud, hõlmavad keha paigal hoidmist, samal ajal lihaseid teatud aja jooksul pingutades.