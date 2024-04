Enam kui tosina uuringu uus analüüs on leidnud seose vähem kui seitsmetunnise une ja kõrge vererõhu, mida nimetatakse ka hüpertensiooniks, suurema tõenäosuse vahel.

Ülevaade, mille teadlased esitasid 7. aprillil American College of Cardiology (ACC) aastakonverentsil, märgib ära, et risk on eriti kõrge naiste puhul.