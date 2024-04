Toitumisnõustaja: kalorite lugemine on illusioon

Pakendile jõudev informatsioon on keskmistatud ning Euroopa Komisjoni juhendiga on sätestatud lubatud hälbed. Makrotoitainete puhul võib toitumisalane info tegelikust erineda kuni 20 protsenti. See tähendab, et kui pakendil on märgitud, et mingi toit sisaldab saja grammi kohta kakssada kilokalorit, siis lubatud hälbele vastav vahemik on 160-240 kilokalorit. Vitamiine võib olla 50 protsenti rohkem, kuni 35 protsenti vähem, mineraalaineid 45 protsenti rohkem, kuni 35 protsenti vähem. Iga suutäie kaalumine ja kirjapanemine hakkab selles valguses natuke jaburana tunduma, kas pole?