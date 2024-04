«Idee, et saaksime vananemist tagasi pöörata, on midagi, mida peeti pikka aega ulmeks, kuid need leiud võimaldavad meil vananemisprotsessi palju paremini mõista,» ütleb Medical Xpressis Amsterdami ülikooli meditsiinikeskuse geneetiliste metaboolsete haiguste labori professor Riekelt Houtkooper.