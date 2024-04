Laste kehaline aktiivsus aitab neil vältida tõsist probleemi

Uuringust selgub, et kolm kuni neli tundi kerget füüsilist tegevust päevas on hädavajalik lapsepõlve istuva eluviisi tagajärgede vastu võitlemisel, vahendab Exeteri ülikool. Kuigi praegu ootavad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) füüsilise tegevuse juhised uuendamist – need ei sisalda veel kergete kehaliste tegevuste soovitust –, peaksid rahvatervise eksperdid, tervishoiupoliitika kujundajad, terviseajakirjanikud, lastearstid ja vanemad julgustama lapsi harrastama iga päev kergeid kehalisi tegevusi.