Kas magneesium aitab ärevuse vastu?

Raske magneesiumipuudus tervel inimesel on haruldane.

Magneesium on oluline kõikidele kehaorganitele, eriti südamele, neerudele ja lihastele. See mängib rolli ensüümide aktiveerimisel, energia tootmisel ja teiste toitainete reguleerimisel. Magneesium on mineraal, mida leidub paljudes toiduainetes, sealhulgas rohelistes lehtköögiviljades, täisteratoodetes ja pähklites. Siiski jääb paljudel inimestel oma igapäevane magneesiumivajadus täitmata.