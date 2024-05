Dr Timo Alter: ka juba 2000 sammu päevas on südant kaitsva efektiga

Aprillikuu on pühendatud südame tervisele, et juhtida tähelepanu südamehaigustele ja nende ennetamisele. Tänaseni on südame-veresoonkonnahaigused peamine surmapõhjus – ligi pooled surmadest Eestis on tingitud nendest haigustest. Kuidas südametervist hoida, avab dr Timo Alter Tartu Ülikooli kliinikumi südamekliiniku kardiointensiivravi osakonnast.

Kuidas inimesed igapäevaselt ise oma südame tervist mõjutavad?

Üks kõige lihtsam meetod igapäevaselt oma tervist mõjutada on ennast igal võimalusel liigutada. Siia alla käib nii poes käimine, koristamine, söögi tegemine kui ka kõndimine. Viimase paari aasta uuringute selge sõnum on, et meie istuv eluviis ning vähene liikumine mõjutavad oluliselt meie füüsilist ja vaimset tervist. Istuvast eluviisist tulenevad probleemid kuhjuvad aja jooksul ning avalduvad sageli järsku ning katastroofiliselt.

Kindlasti käib kehalise aktiivsusega kaasas ka tervislik toidulaud, kus on rohkelt taimetoitu, vitamiine, häid rasvu nagu näiteks pähklid, seemned, oliiviõli, mereannid ning kiudaineid, mida on vaja kõhukinnisuse ennetamiseks. Tervislik toidulaud hoiab korras meie soolestiku mikrofloora, mis omakorda avaldab mitmetahulist toimet seedetegevuse toimimisele, vitamiinide ja rasvhapete sünteesile. Järjest rohkem uuringuid toovad välja mikrofloora rolli inimkeha aine- ja energiavahetusele, närvisüsteemi toimimisele ning immuunsüsteemile. Mitmeid raskeid ja kroonilisi haigusi seostatakse tasakaalust väljas oleva mikroflooraga ning on leitud, et toitumise muutmisel on väga olulisi haiguse kulgu modifitseerivaid toimeid.