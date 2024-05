Arstid vastavad kümnele levinud küsimusele laste vaktsineerimise kohta

Miks peab lapsi juba nii noorelt vaktsineerima?

Laste vaktsineerimist alustatakse varakult, kuna mõned haigusetekitajad ründavad ja põhjustavad raskeid haigusvorme just kõige väiksematel. «Mida noorem on laps, seda raskemini ta neid haiguseid põeb, seda raskemad on tüsistused ning seda suurem on ka surma risk. Näiteks läkaköha on hooköha, mis köhimisel süveneb ja mida noorem on laps, seda raskem on tal köhida. Hiljuti oli meil haiglas läkaköhaga väikelaps, kellele pidime ka lisahapnikku andma,» selgitas dr Raukas.

Ka tänapäeval, kui meditsiin on rohkem arenenud, on nendest haigustest siiski raske terveneda. Koos meditsiiniga on ka bakterid ja viirused kavalamaks muutunud. «Me ei saa olla kindlad, et haigus lõpeb positiivselt. Surmaga lõppevaid haigusjuhtumeid on muidugi vähem, aga haigusest võib jääda ka tüsistus või eluaegne terviserike,» ütles dr Kersti Kink.

Kas munaallergiaga last võib vaktsineerida?