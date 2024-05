Eesti terviseradadel toimuv jooksunädal kutsub tasuta treeningutele

Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera sõnul on huvi jooksunädala treeningute vastu väga suur. «Eelmisel aastal jooksunädala raames toimunud 46 juhendatud jooksutrenni osutusid väga menukaks ja treeningutel osales üle 500 jooksuhuvilise. Käesolevaks aastaks on jooksutundide arv suurem ja ootame treeningutele ka rohkem huvilisi,» lisab Jõepera. «Pikalt vindunud kevad on lõpuks päikseliseks muutunud, mistõttu on parim aeg jooksutossud jalga tõmmata ning suunduda radadele liikuma,» innustab Jõepera.