Uuringu järgi on need parimad ajad vererõhuravimite võtmiseks

Keha sisemise kellana tuntud tsirkadiaanrütmid varieeruvad inimeste lõikes. Hommikuinimesed on ärksad varahommikul, samas kui õhtuinimesed eelistavad magada kauem ja on aktiivsemad õhtuti. Dundee ülikooli ja Helmholtz Müncheni uurimiskeskuse teadlased leidsid, et need kehakellaga seotud käitumismustrid, mida nimetatakse kronotüüpideks, mõjutavad vererõhuravimite efektiivsust.