Teadlased nuputasid välja, kuidas parandada süsti abil lülisamba diske

Selgroolülid annavad selgroole toe, kuid nende vahel on kummist kettad, mis on täidetud vedelikuga, mis pehmendavad lööke ja muudavadselgroo paindlikumaks. Kahjuks võivad need kettad aja jooksul või vigastuse tõttu kahjustuda või isegi rebeneda, põhjustades seljavalu, millest on väga raske lahti saada. Valu leevendamine muutub argielus prioriteediks ja seisund võib piirata patsientide liikumisvõimet.

«Meie kontseptsioon on arengu kordamine: FOXF1 avaldub arengu käigus ja tervetes kudedes, kuid vananedes väheneb,» ütles Purmessur Walter. «Põhimõtteliselt üritame rakke petta ja anda neile tagasi nende arenguajal esineva tõuke, kui nad kasvavad ja on kõige tervemad.»

12 nädala jooksul ilmes, et geeniteraapiat saanud vigastatud hiirte selgroodiskides oli aset leidnud märkimisväärne parandustöö võrreldes tavalisi soolalahuse süste saanud vigastatud hiirtega. Diskikoes toodeti rohkem valke, mis tugevdavad kude ja aitavad seal vett hoida. See aitas neil uuesti paisuda ja jälle pehmendust pakkuda, parandades selgroo liikumisulatust, koormustaluvust ja paindlikkust. Kuigi hiirte käest ei saa otse küsida, kui palju valu nad tunnevad, viitasid käitumistestid sümptomite vähenemisele.

Leid annab lootust, et tulevikus saavad geeniteraapiast abi ka krooniliste seljavaludega inimesed. Praegu on aga teadlaste sõnul siiski vara öelda, kas tulemused on sama head ka inimestel. Katsed viidi läbi noortel täiskasvanud hiirtel, kel olid rängad seljavigastused, seega järgmised sammud hõlmavad testimist vanematel hiirtel, kelle seljad on vanuse tõttu kannatavud. See on ka inimeste tavaline probleem.