Teatud toitained võivad aeglustada aju vananemist

On tõendeid, et toitumine on oluline, ja uus uuring, mis on avaldatud ajakirjas npj Aging, näitab, et teatud toitained võivad mängida olulist rolli aju tervislikus vananemises.

Aron Barbey, Nebraska-Lincolni ülikooli aju, bioloogia ja käitumiskeskuse direktor, ning doktorant Jisheng Wu ja Illinoisi ülikooli uurija Christopher Zwillinguga, viisid läbi neuro- ja toitumisteaduse innovatsiooni ühendava uuringu, vahendab Medical Xpress. Nad tuvastasid konkreetse toitainete profiili osalejatel, kelle kognitiivsed võimed, näiteks mälu ja tähelepanu, olid head.

Ristlõikelises uuringus osales 100 kognitiivselt tervet osalejat vanuses 65-75. Need osalejad täitsid küsimustiku, andsid demograafilist teavet ja infot kehamõõtmete ning füüsilise aktiivsuse kohta. Pärast paastuperioodi koguti nende vereplasma toitainemarkerite analüüsiks. Osalejad läbisid ka kognitiivsed testid ja magnetresonantstomograafia (MRT) skaneeringud. Uuring näitas, et osalejate seas esines kahte tüüpi aju vananemist – kiirenenud ja oodatust aeglasem. Aeglasema vananemisega inimestel oli eristuv toitainete profiil.

Kasulikud toitainemarkerid veres sisaldasid rasvhappeid (vakseenhape, gondohape, alfa-linoleenhape, eikosapentaeenhape, eikosadieenhape ja lignotseerhape); antioksüdante ja karotenoide, sealhulgas tsis-luteiini, trans-luteiini ja zeaksantiini; kahte E-vitamiini vormi ja koliini. See profiil on kooskõlas Vahemere dieedis leiduvate toitainetega, mida varasemad uuringud on seostanud aju aeglasema vananemisega.

Barbey sõnul uurisid nad konkreetseid toitainemarkereid, nagu rasvhapete profiilid, mis on toitumisteaduses teada tervisele kasulike omaduste poolest. See on kooskõlas ulatuslike uuringutega, mis näitavad Vahemere dieedi positiivseid tervisemõjusid, tuues esile toidud, mis on rikkad nende kasulike toitainete poolest.

