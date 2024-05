Omapärane seisund toob kaasa suurema insuldiriski

Kõrge vererõhk ohustab naisi rohkem

Uuringud on näidanud, et naistel, kelle süstoolne vererõhk on 120–129 – kõrgenenud vererõhuna määratletud vahemik – on sama insuldirisk kui meestel, kelle süstoolne vererõhk on 140–149, ütles professor dr Cheryl Bushnell Põhja-Carolina osariigis asuvast Wake Foresti ülikoolist.