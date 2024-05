USA ravimiamet kiitis heaks jämesoolevähi veretesti

Paneel hääletas 7-2 selle poolt, et Guardant Healthi Shieldi testi eelised kaaluvad üles riskid, vahendab Medical Xpress.

«Nõuandekomitee tugev toetus Shieldi heakskiitmisele kinnitab, kui oluline võib vereanalüüsi võimalus olla jämesoolevähi sõeluuringute määra parandamisel keskmise riskiga inimestel,» ütles Guardant Healthi kaasjuht AmirAli Talasaz ettevõtte pressiteates, kus teatati paneeli otsusest.

«Hoolimata jämesoolevähi varajase avastamise olulisusest on keskmise riskiga ameeriklaste jaoks olemasolevate sõeluuringute meetodite kasutamisel märkimisväärseid takistusi,» lisas Talasaz. «Shield avastab vähi tõhusalt varajases staadiumis, kui see on kõige paremini ravitav. See vereanalüüs koos teiste mitteinvasiivsete väljaheitetestidega võib suurendada jämesoolevähi sõeluuringute määra ja potentsiaalselt vähendada ennetatavate vähisurmade arvu.»

Kui FDA selle heaks kiidab, oleks Shield teine verepõhine jämesoolevähi test Ameerika Ühendriikides; Epigenomicsi Epi proColon kiideti heaks 2016. aastal.

Ameerika Vähiühingu andmetel diagnoositakse Ameerika Ühendriikides igal aastal umbes 150 000 patsiendil jämesoolevähk ja see on riigis vähi surmapõhjuste seas teisel kohal, põhjustades üle 50 000 surmajuhtumi aastas.

Praegu on kolonoskoopia jämesoolevähi testimise kuldstandard, kuid selle kasutamine on madal, sest see on invasiivne ja selleks ettevalmistumine on keeruline. Teised testid hõlmavad väljaheiteteste, kuid verepõhiseid teste peetakse mugavamaks, teatas NBC News.

Paneeli liikmed tõid murekohana esile, et Guardant'i test ei ole nii täpne kui kolonoskoopia, eriti kuna Shield tuvastas ainult 13 protsenti vähieelsetest kasvajatest, teatas NBC News.

Guardanti heakskiidu taotlus põhines uuringul, mis näitas, et test tuvastas 83 protsenti jämesoolevähi juhtudest.

«Shield on parem kui mitte midagi, kuid ma ei taha alahinnata probleemi, et see test jätab palju vähijuhtumeid avastamata,» ütles paneeli liige Charity Morgan, Alabama ülikooli biostatistika osakonna professor, paneeli kohtumisel NBC Newsile.

Ettevõte eeldab, et testi tuleb korrata ühe kuni kolme aasta tagant, ütles Guardant Healthi juht Victoria Raymond kohtumise ajal, kuid lisas, et eelistada tuleks kolonoskoopiat.