Lapse liikumishuvi algab kodust, kuid kool peaks olema teerajaja

Maailma tervishoiuorganisatsiooni järgi peaks laps liikuma päevas mõõduka aktiivsusega vähemalt 60 minutit. Eesti lastest täidab uuringute andmeil soovitusliku liikumisnormi üksnes iga viies, iga kolmas esimese klassi laps on ülekaaluline ja iga neljas kutsealune ei saa astuda ajateenistusse, sest tervis ei luba.

Tartu Ülikooli füsiaatria ja taastusravi assistent doktor Maie Tali tuletas meelde, et lapse arenguks on liikumine äärmiselt tähtis. Terviseprobleemidega lapsed jõuavad tema juurde mõne eriarsti kaudu, näiteks südame- või kopsuarsti juurest. «Lapsel kahtlustatakse haigust, aga tegelikult selgub, et tema seisund on põhjustatud vähesest liikumisest. Päevas paraku on tunde liiga vähe ja oleks hea, kui liikumisaktiivsus oleks võimalikult palju koolipäeva sisse integreeritud.»

Ka Tartu Ülikooli liikumisharrastuse teadur ja lapsevanem Katrin Mägi rääkis, kuidas iga täiskohaga töötav lapsevanem teab, et tegelikult on lapsega koos olemise aeg ühes päevas üsna vähene, vahel isegi ainult mõni tund. Selle aja sisse mahutada kogu päevane vajalik liikumine on ebarealistlik. Seega ongi tähtis, et esmäjärgus kool, kus lapsed veedavad suure osa päevast, looks lastele liikumisvõimalused.