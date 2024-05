Arst avaldab lihtsa nipi, millega vähendad insuldiriski

Liikumine on tervisliku eluviisi lahutamatu osa. Aktiivseks eluviisiks on palju erinevaid võimalusi, nagu näiteks jõusaalis treenimine või meeskonnaspordi treeningud, kuid tegelikult aitab tervise turgutamiseks ka lihtsast jalutamisest. Salu Health kliiniku üldarst Silver Ratnik selgitab, miks on igapäevaste sammude kogumine oluline ning jagab nippe, kuidas jalutamine oma igapäevaelu osaks muuta.