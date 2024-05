Nende ühendite söömine on seotud II tüüpi diabeedi suurenenud riskiga

Õli ja vesi ei segune, vähemalt ilma emulgaatori abita. Emulgaatorid võimaldavad tavaliselt eralduvaid koostisosi kombineerida ja need sisalduvad kõikvõimalikes pakendatud toiduainetes, alates leivast, koogist kuni salatikastmeteni. Kuid mõned uuringud näitavad, et need võivad olla tervisele kahjulikud. Viimases uuringus, mis avaldati hiljuti ajakirjas The Lancet Diabetes and Endocrinology, seostatakse emulgaatorid II tüüpi diabeedi suurenenud riskiga. See krooniline seisund tekib siis, kui teie keha ei saa insuliini korralikult kasutada, mis põhjustab veresuhkru tõusu, vahendab Health.