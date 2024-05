Keha võib panna aeglasemalt vananema lihtne asi

Uuringus hõlmas enam kui 5000 täiskasvanut keskmise vanusega 56 aastat. Teadlased jõudsid uuringutulemuste põhjal järeldusele, et inimestel, kelle rakud vananevad kiiresti, võib olla südamehaiguste, insuldi ja suremise riski vähendamiseks olulist kasu tervislike harjumuste harrastamisest, vahendab Eureka Alert.

Tulemused näitasid, et iga 13-punktiline tõus Life's essential 8 (8 olulist südamehaiguste teket mõjutavat tegurit) skooris vähendas esmakordse südame-veresoonkonnahaiguse riski umbes 35 protsenti, südamehaiguste tõttu suremise riski 36 protsenti ja mistahes põhjusel suremise riski 29 protsenti.

Life's essential 8 on mõõdik, mis hõlmab toitumist, kehalist aktiivsust, ööund ja milline on suhe suitsetamisega, samuti nelja kliinilist mõõdikut (kehamassiindeks, kolesterool, veresuhkur ja -rõhk).

Geneetilise riskiprofiiliga osalejatel, kes olid altid kiirendatud bioloogilisele vananemisele, leiti skoori mõju olevat seotud enim DNA metülatsiooniga. See protsess mõjutab geenide avaldumist, mis tähendab, et vaatamata mõne ohtliku geeni esinemisele võib selle niiöelda välja lülitada teatud keskkonnategurite ja käitumuslike harjumuste abil. Loe geenide avaldumise mõjutamise kohta pikemalt siit.

Kuna tegemist on eelnevalt kogutud terviseandmete analüüsiga, ei saa see tõestada põhjus-tagajärg seost südametervise riskitegurite ja DNA metülatsiooni vahel. Küll aga viitavad tulemused, et paremini käsile võetud südametervis tähendab kindlasti paremat üldist tervist.