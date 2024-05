Kuidas parandada lapse unerutiini kui päev ja öö on sassis?

Üldreeglina kujuneb imikul juba teiseks elukuuks väga mingisugune unerütm. «Tuleb ka seda ette, kus öö ja päev on pisikesel sassis ning see toob värskele emale mure ja rahutuse ja väsimuse, mida laps omakorda tunnetab,» sõnas ta. Täiskasvanuga sarnane unerütm kujuneb lapsel välja umbes viiendaks eluaastaks ning sageli lõppevad just selles vanuses ära lõunauinakud.