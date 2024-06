Ligi kolmandik täiskasvanutest kogeb unetust just sel põhjusel

Ultratöödeldud toidud on loodud pikendama säilivusaega ja sisaldavad rohkem rasva, suhkrut ja soola. Tavaliselt toodetakse neid masstoodanguna ja töödeldakse tööstuslikult.

Ajakirjas Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics avaldatud uuringu järgi on ultratöödeldud toidu tarbimisel oluline seos kroonilise unetusega.

«Ajal, mil üha rohkem toiduaineid on kõrgelt töödeldud ja unehäired on ohjeldamatud, on oluline hinnata, kas toitumine võib kaasa aidata ebasoodsale või mitte-kvaliteetsele unele,» ütles juhtivuurija Marie-Pierre St-Onge.

«Meie uurimisrühm oli varem teatanud seostest tervislike toitumisharjumuste, nagu Vahemere dieet ja väiksema unetuse riski vahel. Lisaks on leitud ka vastupidine tulemus - kõrge süsivesikute sisaldusega dieedi ja kõrgenenud unetuse riski vahel. Ultratöödeldud toit on kogu maailmas tõusuteel ja seda on seostatud paljude terviseseisunditega, nagu diabeet, rasvumine ja vähk,» lisas St-Onge.

Uuring hõlmas üle 39 000 prantsuse täiskasvanu analüüsi nende uneharjumuste erinevate aspektide osas ja nende toitumisharjumuste küsitlemist. Aastatel 2013–2015 kogusid teadlased üksikasjalikku teavet osalejate toitumise kohta mitme 24-tunnise toitumisregistri kaudu.

Uuringu käigus märkisid osalejad, et ligikaudu 16 protsenti nende energiatarbimisest pärines ultratöödeldud toidust ja ligikaudu 20 protsenti teatasid kroonilisest unetusest.

«Inimesed, kes teatasid kroonilisest unetusest, said suurema osa oma energiatarbimisest ultaratöödeldud toidust. Suurema ultratöödeldud toidu tarbimise ja unetuse seos oli ilmne nii meestel kui naistel, kuid risk oli meestel veidi suurem kui naistel,» seisis pressiteates.

Teadlased ütlesid, et tulemuste üldistamisel tuleb olla ettevaatlik, kuna uuringupopulatsioonis oli kõrge sotsiaalmajandusliku staatusega naiste ja osalejate osakaal suurem kui Prantsusmaa üldises elanikkonnas.

«Oluline on märkida, et meie analüüsid olid oma olemuselt läbilõikelised ja vaatluslikud ning me ei hinnanud pikisuunalist seost. Kuigi andmed ei tuvasta põhjuslikku seost, on meie uuring esimene omataoline ja aitab kaasa olemasolevatele teadmistele ultratöödeldud toidu kohta,» ütles esimene autor Pauline Duquenne.

Kuigi põhjuslikku seost ei ole, soovitavad teadlased unehäiretega inimestel kaaluda oma toitumise hindamist, et teha kindlaks, kas see mängib rolli nende uneprobleemides.