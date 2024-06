Kellele ja milleks on vaja liikumisharrastuses treenerit?

Liikumisharrastuse treener kui kehalise kirjaoskuse kujundaja

Liikumisharrastuse treeneri õppekava koostamisel on võetud aluseks kehalise kirjaoskuse kontseptsioon, mis käsitleb inimese suhet liikumise ja kehalise aktiivsusega. Kehalist kirjaoskust on sarnaselt lugemise ja kirjutamisega võimalik omandada õppides ja harjutades. Kehalise kirjaoskuse omandamisel mängib suurt rolli, kuidas me kehalise aktiivsuse ajal liigutusi teeme, mida mõtleme ja tunneme ning kuidas suhestume. Nende elementide kaudu saame tekitada positiivse sideme liikumisega, mis suurendab tõenäosust olla ja jääda aktiivseks.

Inimene, kellel on lapsepõlvest negatiivne suhe liikumisega (jooksmine või suusatamine oli raske, seda sunniti tegema, pärast liigutamist oli paha olla), on tõenäoliselt ka täiskasvanuna väheliikuvam. Liikumisharrastajate arvu kasvu saavutamiseks peaksime mõistma, millisest kehalise kirjaoskuse komponendist on väheaktiivsetel inimestel puudu ja milles nad vajavad järeleaitamist. Näeme, et liikumisharrastuse treener on see tugi, kes saaks inimesi nende kehalise kirjaoskuse arendamisel toetada ja seeläbi parandada nende füüsilist ja vaimset võimekust. Seepärast on ka liikumisharrastuse treeneri õppekava suunatud inimeste füüsiliste, psühholoogiliste ja sotsiaalsete kompetentside toetamisele ja arendamisele selliselt, et see soodustaks inimese kehaliselt aktiivset eluviisi ning motiveeriks teda regulaarselt tegelema liikumisharrastusega.