Üleilmne jooksupäev: kas parem on joosta või sörkida?

Sörkimine vs jooksmine

Nagu mainitud, ei ole sörkimisel kindlat määratlust. Seda peetakse tavaliselt aeglasemaks jooksmise vormiks. Kuigi te ei pruugi joosta täiskiirusel, on sörkimine siiski erinev liikumismuster ja nõuab veidi kiiremat tempot kui kõndimine. Jooksmisel läbitakse viis kilomeetrit umbes 30 minutiga, samas sörkides võtab see kauem aega. See on rohkem töömääratlus ja mitte kivisse raiutud reegel, vaid pigem soovitus, kuidas teha vahet sörkimisel ja jooksmisel.

Kas sõnal on tähtsust?

Mõned ütlevad, et sörkijad on juhuslikumad jooksjad – need, kes jooksevad aeg-ajalt, kuid ei järgi treeningkava ega osale võistlustel.

Dr George Sheehan, 1970ndate aastate menuautor, on öelnud, et «jooksja ja sörkija vahe on allkiri võistlusavalduse all.»

Muidugi, see tsitaat on veidi vananenud, kuna enamik inimesi registreerib end nüüd võistlustele internetis ilma allkirjata, kuid idee jääb samaks. Põhimõtteliselt, kui naudite jooksmist piisavalt, et oleda maanteejooksul, olete jooksja – olenemata sellest, kui kiire olete või kui kaua olete seda teinud.

Jooksmise ja sörkimise tervisega seotud hüved

Uuringud näitavad, et kiirem jooksmine on seotud suuremate tervisega seotud hüvedega (sealhulgas vähenenud hüpertensiooni, kõrge kolesterooli ja diabeedi risk), kuid uuringu autorid rõhutavad, et nende tulemused ei tõesta põhjuslikkust. See tähendab, et kiirem jooksmine ei põhjusta tingimata paremat tervist.

Enamik terviseeksperte ütleb, et parim treening optimaalsete tervisehüvede saamiseks on see, mida ollakse valmis tegema regulaarselt. Paljud jooksutreenerid kombineerivad kiirustreeningut (kiiremas tempos treenimist) päevadega, mil jooksud hõlmavad pikka, aeglaselt läbitavat distantsi.

Kokkuvõttes on see, millal otsustate ennast jooksjaks kutsuda, tegelikult isiklik eelistus.

Kui olete sörkinud aastaid ja plaanite seda jätkata, siis jätkake ja kutsuge seda nii. Kuid kui armastate seda sporti (isegi kui see teile mõnikord ei meeldi), võite uhkusega nimetada end jooksjaks, olenemata tempost või kogemuste hulgast.