Uus uuring seab kahtluse alla peavoolu psühholoogia müüdid harjumuste kohta

Surrey teadlaste uus analüüs, mis avaldati ajakirjas Social and Personality Psychology Compass, väidab, et harjumus on lihtsalt vaimne seos olukorra (vihje) ja tegevuse (vastuse) vahel. Kui olukorras on keegi, kellel on harjumus, ajendab teadvuseta tung tegutsema. Kuid see, kas see tung viib harjumuspärase käitumiseni, sõltub teistest konkureerivatest impulssidest, mis mõjutavad meie tegevust.