Kas on olemas silmaharjutused, millega saab prillidest priiks?

Silma joondumise probleemide lahendamata jätmine või prillide mitteandmine lapsele, kes neid vajab, võib viia nägemise ebanormaalse arengu või laisa silma (amblüoopia) tekkimiseni.

Lühinägelikkuse progresseerumist lastel saab aeglustada, võttes pause ja vältides tundide kaupa telefonis või arvutis olemist. Piirates lähilugemise aega väljaspool kooli – olgu see siis ekraaniaeg või mitte – võib aidata aeglustada lühinägelikkuse progresseerumist.

Pikaajaline ekraaniaeg võib põhjustada silmade väsimust ja kuivust. Soovitatav on järgida 20-20-20 reeglit: võtke iga 20 minuti järel 20-sekundiline paus, et vaadata umbes kuue meetri kaugusele oma seadmest. Keskenduge silmade lõdvestamisele ja pilgutamisele. Kuivade silmade korral võib aidata kunstpisarate kasutamine, mida saab osta apteekide käsimüügist.

Rohkem aega õues viibimine on silmadele kasulik. See on korrelatsioonis väiksema lühinägelikkuse esinemissagedusega lapsepõlves. Üks hoiatus: otse päikesesse vaatamine, isegi lühiajaliselt, on ohtlik ja võib põhjustada püsiva võrkkesta kahjustuse.

Sinise valguse blokeerijad ja toidulisandid

Reklaamid sinist valgust blokeerivate prillide kohta väidavad, et need ennetavad peavalusid ja silmade väsimust ning parandavad und. Kuid mõned uuringud, sealhulgas suur randomiseeritud kontrolluuring, on leidnud, et sinist valgust blokeerivad läätsed ei muutnud silmade väsimuse sümptomeid. Samuti on ainult piiratud tõendid, et need prillid parandavad ööpäeva rütmi õigesti tajumist.