Tuvastati üllatav vähivastane vahend

Teadlased tuvastasid, et paastumine aitab loomulikel tapjarakkudel õppida kasutama rasvhappeid alternatiivse energiaallikana, mida on kasvaja mikrokeskkonnas rohkesti. See parandas immuunrakkude ellujäämist ja vähivastast tõhusust. Lisaks viis paastumine loomulike tapjarakkude ümberjaotumiseni kehas. Need puutusid seeläbi luuüdis ohtralt kokku kõrge interleukiin-12 tasemega, mis suurendas nende interferoon-gamma tootmist –oluline tsütokiin kasvajavastases võitluses.