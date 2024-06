Teadlased tuvastasid paradoksi, millest võib saada bioloogias uus seadus

Selle reegli teine pool on, et valikuliselt soodus ebastabiilsus võib olla võtmeteguriks haigustes ja vananemises, seega võib selle protsessi mõistmine aidata uurida neid bioloogilisi protsesse.

Bioloogilises maailmas on asjad keerukad, sest loodus on täis bioloogilisi erandeid ja seega on bioloogia reeglid pigem laialdased üldistused kui absoluutsed faktid teadaolevate elunähtuste selgitamisel ja reguleerimisel.

Mõned neist laialdastest üldistustest hõlmavad näiteks Alleni seadust, mis määrab, et endotermide (soojavereliste loomade) kehatüübid kohanevad kliimatingimustega – lühike ja jässakas keha aitab hoida soojust külmas kliimas, samas kui pikk ja sale keha aitab soojust hajutada soojemates tingimustes. Teine, Bergmanni reegel, väidab, et laialt levinud liigid on külmemates kliimatingimustes suuremad ja soojemates väiksemad (kuigi nagu enamiku bioloogiliste reeglite puhul, esineb erandeid).

Valikuliselt soodsa ebastabiilsuse reegel tundub esmapilgul trotsivat elu aluseks olevaid eeldusi ja seab kahtluse alla praeguse oletuse, et elu ihaldab stabiilsust ja ressursside säästlikkust.

Kuigi loodus kaldub stabiilsuse poole (see on üks põhjus, miks näeme looduses nii palju kuusnurkseid kujundeid, sealhulgas kärgstruktuure ja putukasilmi), väidab Lõuna-California ülikooli molekulaarbioloog John Towers, et ebastabiilsus bioloogilistes komponentides, nagu valgud ja geenid, võib tegelikult olla rakkudele kasulik. Uuring avaldati ajakirjas Frontiers in Aging.